Antalya’da Polis Memuru Cenazesi Uğurlandı

ANTALYA’DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Antalya’da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen bir törenin ardından memleketi Malatya’ya uğurlandı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Kıdemli Başpolis Yemliha Bozkurt (49) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Törene, Bozkurt’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, kurum amirleri ve birçok polis memuru katıldı. Bozkurt’un özgeçmişinin okunduğu etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gönderildi. Başpolis Bozkurt, dün akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirmişti.