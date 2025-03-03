Antalya’da Polis Memuru Kaza Yaptı

KAZA ANINDA OLAY YERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Antalya’da bir polis memurunun kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak metrelerce savruldu ve bahçedeki ağaçları kökünden söktü. Olayda otomobil parçaları etrafa saçılırken, sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 22.40 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN HAKİMİYETİNDEN KAYBOLUŞ

Elde edilen bilgilere göre, Yasin T. idaresindeki 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrası önce kaldırıma çarptı. Ardından, kaldırımdaki üç ağacı kökünden sökerek bahçeye devrildi. Olayın ardından, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren görevli ekipler olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk etti.

KURTARMA OPERASYONU VE İLK MÜDAHALE

Olay yerinde araçta sıkışan Yasin T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık çalışanlarına teslim edildi. Ağır yaralanan sürücüye, ilk müdahale sonrası ambulans içinde de kalp masajı uygulandı. Yasin T.’nin, Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde çalışan bir polis memuru olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.