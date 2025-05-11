Antalya’da Polisler Darp Etti

POLİSLERİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Antalya’da görevli bazı polislerin bir vatandaşı darbettiği anların sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, 2 personel görevden uzaklaştırıldı ve haklarında idari soruşturma başlatıldı. Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi’nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde çalışan iki polis memurunun bir bireyi darbettiği görüntülere ulaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YARATTI

Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılarak geniş bir tepki toplamasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü gerekli adımları attı. Açıklamada, “İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.