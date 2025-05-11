Antalya’da Polisler Görevden Alındı

ANTALYA’DA POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya’da bir bireyin darp edilmesi olayında iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeye ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama kamuoyuyla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, “11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili süreç devam ederken, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor.