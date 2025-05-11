Haberler

Antalya’da Polisler Görevden Alındı

ANTALYA’DA POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya’da bir bireyin darp edilmesi olayında iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeye ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama kamuoyuyla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, “11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili süreç devam ederken, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Athletic Bilbao Alaves Hangi Kanalda?

La Liga'da Athletic Bilbao ile Alaves arasında oynanacak kritik maçın yayın bilgileri ve izleme detayları spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Haberler

Anadolu Anneleri Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor

Ankara Etnografya Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde "Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler" sergisi ziyarete başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.