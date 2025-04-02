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Antalya’da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Antalya’da jandarma ekipleri, Kepez ilçesinde yaptığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat yakaladı. Bu operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bireysel silahlanmaya karşı mücadele amacıyla bölgede harekete geçti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonda, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelere odaklanıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 12 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 70 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bu malzemeler, yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla güvenlik güçleri tarafından alınmış oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sürecinde gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu tür operasyonlar, bölgede güvenliği sağlamak ve yasa dışı silahlanmanın önüne geçmek için büyük bir önem taşıyor.

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