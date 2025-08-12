Haberler

Antalya’da Rus Uyruklu Adam Ölü Bulundu

RUS UYRUKLU KİŞİ EVİNDE BULUNDU

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, yalnız yaşayan Rus uyruklu Oleg Semichev (52) evinde ölü olarak bulundu. Altınkum Mahallesi 427 Sokak’taki dairesinden haber alamayan eski eşi, sabah saatlerinde durumu kontrol etmek için eve geldi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE HABER VERİLDİ

Eski eşine ulaşamayan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Semichev’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrasında Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak polisin yürüttüğü inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

