Antalya’da Rus Vatandaşı Ölü Bulundu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Antalya’da gerçekleşen trajik bir olayda, Rusya vatandaşı Oleg Semichev, eşi tarafından yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olay, Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Mahallesi 427 Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katında ortaya çıktı. Geçtiğimiz akşam düşerek yaralanan Semichev, hastanede tedavi olduktan sonra evine döndü.

Durumun Fark Edilmesi

Olayın sabah saatlerinde meydana gelmesiyle birlikte, eski eşi Oleg Semichev’i hastaneye götürmek üzere ikametine geldi. Eşinin odasına girdiğinde, Semichev’i yerde yatan bir halde buldu. Bu durumu fark eden eşi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oleg Semichev’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Savcılığın İnceleme Başlatması

Olay sonrasında Antalya Savcılığı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, gerekli çalışmalara başladı. Oleg Semichev’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.