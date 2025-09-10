Antalya’da “Rüşvet” Operasyonu Gerçekleşti

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan “rüşvet” soruşturmasında önemli bir gelişmeye imza attı. Soruşturma çerçevesinde toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, bu kişilerin arasında Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında belediye yöneticileri ve iş insanlarının yer aldığı ifade ediliyor.

MUHİTTİN BÖCEK’İN DURUMU

Soruşturma sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı. Şüpheli olarak değerlendirilen ve yurt dışında olan oğlu Gökhan Böcek hakkında ise henüz bir gelişme yaşanmadı. Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Böcek bu durumun ardından görevden uzaklaştırıldı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile kent estetiği daire başkanlığında görevli Tuncay Kaya, “irtikap” suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, 27 Temmuz’da yurt dışından dönen Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması” iddiasıyla gözaltına alınarak 31 Temmuz’da tutuklandı. Zuhal Böcek ile yurt dışı dönüşü görüştüğü belirtilen G.T. ise, “suç delillerini gizlemek ve değiştirmek” suçlamasıyla 2 Ağustos’ta tutuklandı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklandı. Ayrıntılar ise gelişmeye devam ediyor…