Antalya’da Rüşvet Soruşturması Devam Ediyor

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR BAŞLADI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması çerçevesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz’da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Gökhan Böcek’in eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek’in İtalya’da olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Daha sonra Böcek, geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

ANTALYA’DA TUTUKLAMA DEVAM ETTİ

Gökhan Böcek ile 2024’te evlenen Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya’dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı’nda “Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra Antalya’ya getirilen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı. Muhittin Böcek’in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek ise 27 Temmuz’da Viyana’dan Antalya’ya döndüğünde havalimanında gözaltına alındı. Havalimanı polisi tarafından uygulanan gözaltı işlemleri sonrasında Gökhan Böcek, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DÜNYAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE SUÇLAMALAR

Gökhan Böcek; daha önce İstanbul’daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda iki ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıyor. 2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek’in Yusuf Yadoğlu’nun ofisindeki görüşmesinde 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL’lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia ediliyor. İlgili firmanın yetkilileri, giydirme işinin Muhittin Böcek’in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını ve ödemelerin Yadoğlu’nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. Masak raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıtıldı.

ÜÇ PARÇA HALİNDE ÖDEME İDDİASI

İkinci eylemde ise Gökhan Böcek’in, 2025 yılının Şubat ayında boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev aldığı; bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde firmaya ödendiği iddia ediliyor. Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi.