Antalya’da ‘Rüşvet’ Soruşturması Devam Ediyor

RÜŞVET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyet birimlerinde işlemleri tamamlanan Böcek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcıdaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Böcek, tutuklama kararı aldı.

ÖNCEKİ GÖZALTILAR VE GELİNLER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturmasında, Muhittin Böcek’in 5 Temmuz’da gözaltına alındığı, aynı gün eski gelini Z.K.’nın da yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Muhittin Böcek, gözaltı kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı müdürü Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı. Ayrıca bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

DAHA FAZLA GÖZALTILAR VE İDDİALAR

Zuhal Böcek, yurt dışından döndükten sonra 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” iddiasıyla havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de gözaltına alındı. Zuhal Böcek, adliyeye sevk edildiğinde tutuklandı; diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda, 15 şahıstan 8’i tutuklandı.

RUHSATLAR VE PARA TRANSFERLERİ

Yapılan incelemelere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.’nin hak ediş ödemelerinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplamda 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Şüphelilerin, para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi işlemlerle gizlediği öne sürüldü. Ayrıca kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir kısmının lüks araç alımı için kullanıldığı ve bu araçların farklı isimler üzerine kaydedildiği bilgileri soruşturma dosyasına yansıdı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda bir döviz bürosu ve iki kuyumcu işletmesine kayyum atadı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na geldiğinde gözaltına alındı.