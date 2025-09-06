Antalya’da Rüşvet Soruşturmasında Gelişme

GELİŞMELERİN ARDINDAN UZAKLAŞTIRMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme meydana geldi. Soruşturma kapsamında adı geçen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arkasından Arslan için gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara’da olan Arslan, şu an için bulunamıyor.

POLİSİ ATLATMA GİRİŞİMİ

Arslan’ın teslim olmaması dikkat çekerken, ilginç bir yöntemle polislerden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. İlker Arslan’ın kişisel aracının Niğde otoyolu üzerinde yüksek hızda gittiğini tespit eden polis ekipleri, aracı durdurdu. Araçtan çıkan kişinin ise Arslan’a oldukça benzeyen kardeşi olduğu belirtildi. Kardeşinin, Arslan’ı korumaktan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.