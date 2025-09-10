Antalya’da S.U.P. ile Mangal Keyfi!

GÜN DOĞUMUNDA UNIQUE BİR ETKİNLİK

Antalya’da bir vatandaş, mükemmel bir gün doğumu manzarası eşliğinde çıktığı SUP Board turunda dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi. Denizin ortasında yer alan SUP Board üzerinde mangal yakarak, şişe geçirdiği ciğerleri pişiren vatandaş, arkadaşlarına unutulmaz bir deneyim sundu. Antalya ve çevresindeki çeşitli sahil kentlerinde son dönemde popülerlik kazanan Stand Up Paddle (SUP) sporu, giderek daha fazla ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinde, SUP board’a ilgi duyan vatandaşlar ve sporcular, özellikle Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelerek kürek çekiyor.

SUP BOARDDA MANGAL KEYFİ

Gün doğumunu Antalya’nın eşsiz falezleri ve silueti önünde karşılayan katılımcılar, zaman zaman ilginç etkinliklere imza atıyor. Halil Yiğit, 17 yıldır ocak başı restoran işletmeciliği yapıyor ve yaklaşık 6 yıldır SUP ile ilgileniyor. Denizin ortasında mangal yakma fikri, oldukça sıra dışı bir deneyim sunuyor. SUP Board’da mangal görenler, gözlerine inanamıyor. Çoğu insanın zorluk çektiği bu platformda kurduğu düzenekle mangalı yakmayı başaran Yiğit, pişirdiği ciğerleri birlikte açıldığı gruptaki arkadaşlarına tek tek ikram ediyor. Sahildeki diğer vatandaşların gözleri ise bu ilginç etkinliğe hayretle bakıyor.

FARKLI ETKİNLİKLER PLANLIYOR

Yiğit, her sabah arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahili’nde gün doğumunu karşılayıp kahvaltı yaptıklarını belirtiyor. Farklı bir etkinlik yapma fikri akıllarına geldiğinde mangal yakmayı düşündüklerini aktaran Yiğit, “Arkadaşlarla yıllardır bu sporu yapıyoruz, her sabah çıkıyoruz ve kahvaltı yapıyoruz. Farklı bir şey denemek istedik, ciğer yapalım dedik” diyor.

SUP board üzerinde yaptıkları bu etkinlik, kendileri için de yenilikçi bir deneyim olduğunu ifade eden Halil Yiğit, “Kalabalık bir ortamda hafta sonuna denk geldi. Herkes memnun kaldı, güzel oldu” diyor. Yangın riskine dikkat ederek, denizin ortasında SUP üzerinde mangal yakmanın güvenli olduğunu belirten Yiğit, hayranlıkla izleyenlerin de bu deneyimi keşfettiğini söylüyor. Gelecek planları arasında saç kavurma, gözleme gibi yeni lezzetler denemeyi de düşündüklerini aktarıyor.