Antalya’da Safari Aracı Kaza Yaptı

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

Antalya’da seyir halindeki bir safari aracı, tekerinin kopması nedeniyle park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın sonucunda kopan ikinci teker, 150 metre kadar ileride bir işyerine girdi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve bu sırada üzerine doğru gelen tekeri son anda fark eden Rus turist, şans eseri büyük bir tehlikeden kurtuldu. Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde gerçekleşti.

SAFARİ ARACININ KAZASI VE YARALILAR

Turistleri safari turuna götüren Ali K.’nın kullandığı 07 LTC 92 plakalı Safari aracı, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde Ilıca Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonu önüne geldiğinde bir tekeri koptu. Bu durum, safari aracının direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden oldu ve araç park halindeki 07 LDZ 58 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada, safari aracındaki Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda yaralandı ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

KOPAN TEKERİN İLERLEYİŞİ İLE RUS TURİSTİNİN ŞANSI

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, safari aracının park halindeki kamyonete çarpmasının ardından kopan ikinci teker, yaklaşık 150 metre ilerleyip yoldan çıkarak bir deri mağazasına girdi. O sırada mağaza önünde bulunan bir Rus turist, üzerine doğru gelen tekeri görüp hızla içeri koşarak büyük bir tehlikeden kurtuldu. Ayrıca, safari aracının çarptığı kamyonetin sürücüsünün, yolun karşısındaki bir köfteciye gitmek için aracını park ettiği ve bu durumun safari aracının takla atmasını önlediği görüldü.