Antalya’da Sağlıksız Et Ürünleri Bulundu

GIDA DENETİMİ SONUCUNDA EL KONULAN ÜRÜNLER

Antalya’da gerçekleştirilen gıda denetiminde, bir işletmenin soğuk hava deposunda geçmiş son kullanma tarihine sahip ve sağlıksız koşullarda saklanan et ürünleri tespit edildi. Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyenin zabıta ekipleri, gelen ihbar sonrasında bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

SAĞLIĞA TEHDİT OLDUĞU BELİRLENEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetim sırasında, iş yerinin soğuk hava deposunda toplamda 25 dana kellesi ve 46 paket tavuk eti bulundu. Bu ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiği belirlenerek, imha edilmek üzere el konuldu. İşletme hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı.