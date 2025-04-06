Antalya’da Sahil Güvenlik Ekipleri 80 Göçmen Kurtardı. 25’i Çocuk Olan Grup Geri İtildi. Bir Kadın Kedisiyle Yolculuk Yapıyordu

ANTALYA’DA DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU: 25’İ ÇOCUK 80 KİŞİ KURTARILDI

Antalya’da Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, 3 lastik botta bulunan 25’i çocuk 80 göçmeni kurtardı. Göçmenlerden birinin, kedisiyle birlikte Avrupa’ya gitmek istediği ancak botlarının Yunanistan unsurlarınca geri itildiği öğrenildi.

KAŞ İLÇESİNDE İKİ AYRI OPERASYON

Kaş ilçesinde, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Türk karasularında 2 lastik bot içinde 12’si çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

YARI BATIK BOTTA 38 GÖÇMEN KURTARILDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Operasyon kapsamında, sahilden yaklaşık 18 deniz mili uzaklıkta yarı batık durumda olan bir düzensiz göçmen botu durduruldu. Yarısı su almış botta bulunan 13’ü çocuk 38 göçmen kurtarılırken, bölgede yapılan aramalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede bulunan A.K. isimli organizatör, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

KEDİSİYLE AVRUPA HAYALİ AKDENİZ’DE SON BULDU

Kurtarılan göçmenlerden bir kadının, yanından ayırmadığı kedisiyle birlikte Avrupa’ya gitmek istediği ancak Yunanistan unsurlarınca kedisiyle birlikte Türk karasularına geri itildiklerini belirttiği öğrenildi. Bu olay, göçmenlerin yaşadığı zorlu yolculuğun bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.