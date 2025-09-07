Antalya’da Şahıs Gözaltına Alındı

HAYVANLAR KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMA ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın sokak hayvanları ile ilgili sosyal medya üzerine yaptığı açıklamanın ardından, hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yapan kişi Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Bilgilere göre, Sedret Ç. isimli şahıs X hesabı üzerinden “Valilikten tepki çeken karar! Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasakladı” başlıklı haberi alıntılayarak Vali Yiğitbaşı’na yönelik hakaretler içeren bir paylaşım yaptı.

SİBER SUÇ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımın yapılmasının ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

GÖZALTINA ALINMA VE YARGILAMA SÜRECİ

Sedret Ç., paylaşımın ardından birkaç saat içinde ekiplerin takibi ile Antalya’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.