Antalya’da Sahte Alkol Operasyonu Yapıldı

AİLE MÜCADELESİ KAPSAMINDA OPERASYON

Antalya’da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 20 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon, sahte alkol üretimi için kullanılacak malzemeleri hedef aldı ve bu kapsamda dolum üniteleri, boş bidonlar, dolum ünitesi arıtma makinesi ve filtre makinesi gibi çeşitli ekipmanlar da bulundu. İki şüpheli, olayla ilgili gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimine karşı bir operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların sahte alkol imalatı yapacağına dair edinilen bilgiler doğrultusunda, Alanya’daki bir depoya yapılan baskında, 20 bin litre etil alkol, 1,745 adet 5 litre boş bidon, 1,875 adet bidon kapağı, 1 adet dolum ünitesi, 1 adet filtre makinesi ve 1 adet arıtma makinesi ele geçirildi. İki şüpheli olayla ilgili olarak gözaltına alındı.