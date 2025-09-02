Haberler

Antalya’da Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı

ŞAHISLAR YAKALANDI

Antalya’da bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yapan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden 3 adet sahte altın zincir çıkmasıyla birlikte, olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satılması sonucu dolandırıcılık olayını araştırdı ve bu suçun fail olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yapılan operasyon sonucunda A.Y. ve M.S.D. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 3 adet sahte altın zincir bulunarak el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘dolandırıcılık’ ve ‘paraya eşit sayılan değerler’ suçlarıyla adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.S.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı ancak A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Araç Yangını, Mahalleyi Korkuttu

Keşan'da bir apartmanın yanında park halindeki araçta yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanın bazı dairelerine zarar verdi.
Haberler

Edirne’de Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'de yapılan operasyonda, 'Sevenler' suç örgütüne mensup iki firari şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı. Şüphelilerin örgüt kurma ve yurt dışına çıkış suçlarıyla aranma kayıtları vardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.