Antalya’da Şakayık Çiçeği Tercih Edildi

DÜĞÜN MEVSİMİNDE ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Antalya’da yaz dönemiyle birlikte düğün sezonu canlanıyor. Gelinlerin vazgeçilmez aksesuarı olan buketlerde bu yıl şakayık, gösterişli ve romantik görünümüyle en çok tercih edilen çiçek oluyor. Çiçekçiler, açık hava düğünlerinde doğal çiçeklerin, kapalı alan düğünlerinde ise klasik çiçeklerin daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.

KIR DÜĞÜNLERİNDE DOĞAL ÇİÇEKLER AĞIRLIKTA

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, şehirde uzun süredir salon düğünlerinin yanında kır düğünlerinin daha fazla tercih edildiğini dile getirdi. Bakaç, “Antalya’nın iklimi ve havası kır düğünü organizasyonu için daha uygun. Kır düğünlerinde lavanta, papatya ve şakayık gibi doğal çiçekler öne çıkıyor” açıklamasında bulundu.

ŞAKAYIK GELİNLERİN SEÇİMİ

Başkan Bakaç, düğünlerde gelinler tarafından en fazla tercih edilen çiçeğin şakayık olduğunu vurguladı. “Şakayık, zarif ve nadir bulunan bir çiçek olduğu için daha fazla ilgi görüyor. Lale ve ortanca da tercih edilen diğer çiçekler arasında yer alıyor. Gelin çiçekleri genellikle gelinin kıyafetiyle uyumlu seçiliyor. Beyaz lale ve beyaz ortanca tercih edilen çiçekler arasında” şeklinde konuştu. Bakaç, gelin çiçeklerinin özel bir bakım gerektirdiğini de belirterek, “Gelin çiçeği elde taşınmalı, ıslanmamalı ve sıcak havalarda klimalı ortamda saklanmalı” ifadelerini kullandı. Gelinlerin genellikle iki çiçek yaptırdığını ve birini düğünde atarak geleneksel bir inanca göre düğün çiçeğini alan kişinin evleneceğine inanıldığını belirtti.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

