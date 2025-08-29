Antalya’da Şakayık Çiçeği Tercih Ediliyor

DÜĞÜN SEZONU HAREKETLENİYOR

Antalya’da yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu hareketleniyor. Gelinlerin en önemli aksesuarlarından biri olan buketlerde bu yıl ön plana çıkan çiçek türü şakayık oldu. Kır düğünlerinde lavanta ve papatya sıklıkla tercih edilirken, salon düğünlerinde ise orkide ve lilyum dikkat çekiyor. Çiçekçiler, doğal çiçeklerin kır düğünlerinde yoğun ilgi gördüğünü, salon düğünlerinde ise klasik çiçeklerin daha fazla tercih edildiğini aktarıyor.

KIR DÜĞÜNLERİNDE DOĞAL GÜZELLİK

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, son zamanlarda salon düğünleri yerine kır düğünlerinin tercih edildiğini vurguladı. “Antalya’nın iklimi ve havası kır düğünü yapmaya daha uygun.” diyen Bakaç, lavanta, papatya ve şakayık gibi doğal çiçeklerin kır düğünlerinde öne çıktığını ifade etti.

Bakaç, gelinlerin düğünlerinde en çok şakayık çiçeğini tercih ettiğini belirtti ve şöyle devam etti: “Şakayık zarif ve kolay bulunmayan bir çiçek olduğu için ön planda. Lale ve ortanca da tercih edilen çiçekler arasında. Gelin çiçekleri genellikle gelinin gelinliğine uyum gösteriyor. Beyaz lale ve beyaz ortanca özellikle sık kullanılıyor.” Ayrıca, gelin çiçeklerinin özel bakım gerektirdiğine de dikkat çekti. “Gelin çiçeği elde taşınmalı, ıslanmamalı ve sıcak havalarda klimalı ortamlarda muhafaza edilmeli. Gelinler genellikle iki çiçek yaptırıyor, çünkü birini düğünde atıyorlar. Gelin çiçeğini düğünde kim kaparsa onun evleneceğine inanılıyor.” diye ekledi.