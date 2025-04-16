Antalya’da Sanık Müebbet Hapis Aldı

ÖLÜM CEZASI VE PARA CEZASI

Antalya’da üzerinde eşinin fotoğrafının bulunduğu gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı yumruklayarak öldüren sanık, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, maktulün ailesine hakaret ettiği iddiasıyla sanığa 36 bin TL adli para cezası verildi. Kıvanç Şenöz’ün yargılandığı davada mahkeme, durumu değerlendirerek bu kararı verdi.

DAVA SÜRECİ

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen karar duruşmasında tutuklu sanık Kıvanç Şenöz, SEGBİS aracılığıyla zorlu bir süreçten geçti. Müşteki taraf ve avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapsine hükmetti. Sanığın, maktulün ailesine karşı sarf ettiği hakaret içerikli sözler nedeniyle de para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Maktulün annesi duruşmada, “Oğlum feci şekilde can verdiği için ağır ceza almasını istiyorum. Yüzü gülmesin,” şeklinde duygu dolu bir açıklama yaptı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 12 Ekim 2024’te Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşandı. İddianameye göre sanık Kıvanç Şenöz, eşiyle beraber sosyal medya üzerinden çiçek satışı yapıyordu. Eşinin çekildiği çiçekli bir fotoğrafın Yıldırıcı’nın sosyal medya hesabında paylaşıldığını gören sanık, 11 Ekim’de telefonla Yıldırıcı’yı arayarak, “Benim karşıma çıkmayın, seni bulduğum yerde affetmem” şeklinde tehditler savurdu. Aynı gün Yıldırıcı’nın kardeşi ile de konuşan sanık, tehditlerine devam ederek, “Sizin faturanızı keseceğim,” dedi. Olay günü, Yıldırıcı’nın dayısı olan Ali Okur’u da arayarak benzer tehditte bulunduğu ve Altınova’daki çiçekçi deposunda buluştuğu aktarıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şenöz’ün Yıldırıcı’ya doğrudan yumruk attığı görüldü. Yere düşen maktulü tekmeleyen sanık, daha sonra iki eliyle onu kaldırarak bir kez daha yere vurdu. Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırıcı, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. İddianamede “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildiği belirtilirken, mahkeme heyeti bu talebi onayladı.