Antalya’da Sanık Öldü, Dava Düşürüldü

ANTALYA’DA YAŞANAN DRAMATİK OLAY

Antalya’da eski eşini benzin dökerek yakarak öldüren sanığın cezaevinde yaşamını yitirmesi nedeniyle yargılandığı dava düştü. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, hayatını kaybeden Pınar Zorlu’nun (36) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sırasında müşteki avukatı, “Harici benzin satışı yapan yer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını” isteyerek taleplerini tekrar ettiklerini belirtti. Ancak mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gürhan Üzer’in (42) kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiş olması dolayısıyla davanın düşmesine hükmetti.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Şirinyalı Mahallesi’nde 31 Aralık 2024 tarihinde meydana geldi. Pınar Zorlu ile eski eşi Gürhan Üzer arasında çıkan tartışma büyüyünce, Gürhan Üzer yanındaki kovayla getirdiği benzini Zorlu’nun üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yanıkların büyük çoğunluğuyla hastaneye kaldırılan Zorlu, olay yerinden motoruyla kaçan Üzer tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edilen kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi’ne aktarılmıştı. Pınar Zorlu, yoğun bakım ünitesinde 19 gün süren tedavisinin ardından yaşamını kaybetti. Gürhan Üzer hakkında, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.