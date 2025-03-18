Antalya’da Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Verildi

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ONUR MADALYALARI

Antalya’da düzenlenen etkinlikte, 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ile Berat Belgeleri Vali Hulusi Şahin tarafından takdim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni’ne Vali Şahin’in katılımıyla ödüller verildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; ardından şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

VATAN HİZMETİ ORTAK DUYGU

Vali Şahin, konuşmasında şehit ve gazilerin fedakarlıkları ile Türk milletinin kahramanlıklarını vurguladı. Şahin, “Devlet Övünç Madalyası bir insanın alabileceği en yüksek, en onurlu ve en şerefli madalyadır. Aynı zamanda, bir insanın ailesine bırakabileceği en kıymetli mirastır. Bu madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar vardır. Onları, Türk milletinin bir şeref nişanesi ve şükran belgesi olarak kabul ediniz. Şehitlerimiz, sahip oldukları en kıymetli varlık olan canlarını millet uğruna feda etmiştir. Gazilerimiz ise vatan için bedenlerini ve uzuvlarını gözlerini kırpmadan ortaya koymuşlardır. Hepimizin ortak duygusu vatan hizmetidir” dedi.

REKOR KATILIMLA TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Konuşmaların ardından, 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Berat Belgeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Hulusi Şahin tarafından takdim edildi. Törene Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra birçok protokol üyesi katıldı. Bunlar arasında Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Hasan Basri Erkuzu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve diğer yetkililer yer aldı. Etkinlik, şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.