Antalya’da Seyyar Ses Sistemiyle Sahur Çözümü

MUHTARDAN YENİ ÇÖZÜM

Antalya’da bir mahalle muhtarı, sahur vakti davul çalınmaması üzerine kendi çözümünü üretti. Elde taşınabilen seyyar bir ses sistemi kullanarak, davul ve mani sesleri yükleyen muhtar, mahalle sakinlerini sahura kaldırarak büyük ilgi gördü. Muhtar Tekin Korucu, “Telefonum adeta kilitlendi, Muhtarım bizim sokaktan da geçer misiniz?” mesajlarına yanıt veremez hale geldiğini belirtti.

DAVULCU YETİŞMEMESİNE TEPKİ

Korkuteli ilçesindeki Aşağıpazar Mahallesi’nin muhtarı Tekin Korucu, Ramazan ayının başlamasına rağmen mahallede sahur vakti davul çalmadığını ifade etti. Duruma tepki gösteren muhtar, çözüm üretmek amacıyla ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek mahalle halkını sahura kaldırmaya karar verdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Aşağıpazar Mahallesi muhtarı Tekin Korucu, yaptığı açıklamada “Mübarek Ramazan ayının 4’te birini bitirmemize rağmen mahallemizde sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi. Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım. Yeni nesil bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma, vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi” dedi. Korucu, “Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim ama sahur için sokakların gece gerçek sahibi ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.