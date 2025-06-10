Antalya’da Şezlong Ücreti 500 TL

ŞEZLONG ÜCRETLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde yer alan Mermerli Plajı’nda şezlong ücretinin 1000 TL olarak belirlenmesine dair gelen tepkilerin ardından, Antalya Valiliği, bu ücretin 500 TL olarak güncelleneceğini açıkladı. Bir otel tarafından kiralanan plaja, tadilat duyurusu asıldığı görüldü.

TEPKİLER SONRASI ADIM ATILDI

Kentteki Mermerli Plajı’nda 1000 TL’lik şezlong ücretinin uygulanmaya başlaması, sosyal medya üzerinden geniş yankı uyandırdı. Bayram tatili için plaja gelen bazı tatilciler, hem giriş ücretinin hem de yiyecek-içecek fiyatlarının pek pahalı olduğunu belirterek durumu eleştirdi. Gelen tepkilerin artması üzerine, Antalya Valiliği, şezlong kiralama bedelinin 500 TL olarak belirlendiğini resmi olarak duyurdu.

KİRALAMA SÜRECİ VE GÜNCELLEME

Mermerli Plajı’nın, 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı AYDAŞ tarafından bir otele ‘herkese açık olmak şartıyla’ kiralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, günlük şezlong kiralama ücretinin, Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerindeki kira bedelleri dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi. İşletmeci firma ile yapılan görüşmeler sonucunda, günlük şezlong kiralama bedelinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildiği vurgulandı.

TADİLAT VE AÇIKLAMA YETKİLİLERİNDEN DOLAYI DÜZENLEMELER

Giriş kapısında ‘Tadilat nedeniyle kapalıdır’ uyarısının bulunduğu işletmenin yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.