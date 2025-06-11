Antalya’da Şezlong Ücreti Yüzde Elli İndi

ŞEZLONG ÜCRETLERİNE TEPKİLER ARTTI

Antalya’da tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nın yanındaki Mermerli Plajı’nda şezlong ücretinin bin TL olarak belirlenmesinin ardından sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösteriyor. Bayram tatili için plaja gelen bazı ziyaretçiler, Mermerli Plajı’nın giriş ücretinin yanı sıra yiyecek ve içecek fiyatlarının yüksek olmasını eleştiriyor.

FİYATLAR YARIYA DÜŞTÜ

Artan tepkiler sonucunda Antalya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, şezlong ücretinin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildiği açıklandı. Mermerli Plajı’nın 28 Mayıs 2025’te Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketi AYDAŞ tarafından ‘herkese açık olmak kaydıyla’ bir otele kiralandığı ifade edildi. Valilik açıklamasında, günlük şezlong kiralama ücretinin, Kemer, Konyaaltı ve Lara gibi bölgelere uygulanan kira bedellerinin göz önünde bulundurularak belirlendiği belirtiliyor.

TAHMİNLER DEVAM EDİYOR

İşletme yetkilileri, giriş kapısına ‘Tadilat nedeniyle kapalıdır’ yazısını astı ve konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini bildirdi. Bu durum, plajın geleceği konusunda çeşitli tahminlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.