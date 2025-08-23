Antalya’da Sıcak Hava, Denize Giriş

Haberler

Antalya’da, 36 dereceyi bulan sıcak hava, halkı serinlemek için denize yönlendirdi. Turizm kenti olan Antalya’da, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 36 dereceye kadar ulaştı. Kentteki yüzde 86’lık nem oranı, sıcaklık hissiyatını artırdı. Yüksek nem nedeniyle kent manzarası olan Bey Dağları, zaman zaman görünmez hale geldi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili’ni tercih etti. Sıcaktan bunalan bazı kişiler denize girerken, diğerleri sahilde güneşlenmeyi seçti. Bazıları ise kıyıdaki kayalıklardan denize atlayarak eğlenceli anlar yaşadı.

