Antalya’da Silah Kaçakçılarına Operasyon Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçiriyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş, KOM, JASAT ve İstihbarat birimleri, Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde operasyon gerçekleştirdi.

ARAMA KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ARAMALAR

Operasyon, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla ilgili olarak, ateşli silahlar ve bıçaklar, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının kullanımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütüldü. Elde edilen adli arama kararları doğrultusunda, 8 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 452 adet tabanca fişeği ve 128 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplamda 10 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlemler başlatıldı.