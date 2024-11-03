Antalya’da Sonbaharda Sıcak Hava Keyfi

GÜZEL HAVADA YOĞUNLUK

Hava sıcaklığı 29 derece, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ve nem oranı yüzde 16 olarak kaydedilen kentte, güzel havadan yararlanmak isteyenler Konyaaltı Sahili’nde kalabalık oluşturdu. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken, bazıları şezlonglara ve kumsala yatarak güneşin tadını çıkardı.

SAHİLDE AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİ

Birçok kişi sahil boyunca yürüyüş yaptı. Kimileri ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın tadını aldı. Bu güzel hava, kentin sahil bölgelerinde hareketliliği artırdı.