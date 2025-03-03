Antalya’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

SU KESİNTİLERİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 4 Mart günü su kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri açıkladı. Kesintiler, Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde gerçekleşecek. Belirli saat dilimlerinde suyun kesileceği bu ilçelerdeki vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANLAMASI

Saklıkent bölgesinde yaşanan su kesintisi sebebiyle, vatandaşlar suların ne zaman ve saat kaçta geri geleceğini merak ediyor. ASAT, 4 Mart’ta yaşanacak su kesintilerinin saatlerini net bir şekilde belirtiyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN ASAT İNTERNET SİTESİ

Antalya’daki su kesintileri hakkında güncel ve detaylı bilgi almak için Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bulunduğunuz ilçeye göre su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün. Bu şekilde, su kesintisinden etkilenmemeniz için önceden önlem alabilirsiniz.