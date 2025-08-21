Antalya’da Suç Operasyonları Gerçekleşti

OPERASYON DETAYLARI

Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 9 kişiyi tutukladı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi cezaevine gönderildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kapsamlı çalışmalar sonucunda, kent genelinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve banka-kredi kartı suçlarına yönelik birçok operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Emniyet genelinden yapılan açıklamaya göre, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 3’ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, kalan 9 kişi ise tutuklandı. “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna karışan bir kişi mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Ayrıca, “5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu’na Muhalefet” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunana 3 kişi de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.