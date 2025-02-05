Antalya’da Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki kişiye ait minibüsün kundaklanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, olayın yurt dışında bulunan Z.A’nın başında olduğu “Çirkinler” isimli suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

OPERASYON VE GÖZALTI

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, olaya karıştığı saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin akabinde, adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlik tarafından tutuklandı.