Antalya’da Şüpheli Çantalar Paniğe Neden Oldu

ŞÜPHELİ VALİZ GÜVENLİK KAYGILARINA NEDEN OLDU

Antalya’da yol kenarına bırakılan şüpheli valiz ve çantalar, polisi alarma geçirdi. Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği akvaryum otoparkı yakınında fark edilen valiz ve çantalar, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

POLİS EKİBİ OLAY YERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekibi, çevre güvenliğini sağlamaya alarak bölgeye bomba imha uzmanı istedi. Bu sırada yol, bölge ekibi tarafından tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler, oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı tüm önlemleri alırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı valiz ve çantaları kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda valiz ve çantaların içerisinden kıyafet ile kişisel eşyaların çıkmasıyla, yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.