Antalya’da Şüpheli Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’na sosyal medya üzerinden hakaret eden şüpheli Antalya’da yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Valinin hakaret içeren paylaşımlarını yapan kişinin tespit edilmesi amacıyla hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Sosyal medya hesabının sahibi olarak S.Ç. (50) belirlenen şüpheli, Antalya’da kaldığı otelde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç, işlemleri için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEMLERİNBAŞLAMASI

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu süreç, sosyal medya suçlarının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

