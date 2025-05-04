Antalya’da Şüpheli Yakalandı, Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Burdur’un Tefenni ilçesinde bir alkollü mekanda birlikte çalışan Sinan D. ve Deniz A. adlı genç kız arasında çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, Sinan D., restoranda yaşanan itilaf sonrası Deniz A.’yı 7 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Sinan D. hızla mekandan uzaklaştı. Restorandaki diğer kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi.

AMBULANS TAKİBİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Deniz A., önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne, sonrasında ise Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sinan D., ambulansın Burdur’a doğru yol aldığını öğrenince aracıyla ambulansa takıldı. Bu durumda, polis ekipleri il merkezi girişinde önlem alırken, jandarma ekipleri de ambulansa eskortluk yaptı. Ambulans, hastaneye güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra, hastanede güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan D.’nin Antalya’nın Kepez ilçesinde olduğunu belirledi. 3 Mayıs’ta Antalya’da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan Sinan D., gözaltına alındıktan sonra Burdur’a götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tefenni Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan D.’nin daha önce 20 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Deniz A.’nın hastaneden taburcu olduğu bilgisi alındı.