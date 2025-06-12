Antalya’da Suriyeli Gençin Ölümünde Üç Şüpheli

Antalya’da Suriyeli bir gencin evinin bahçesinde bulunan kümesteki tavukları beslerken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşanan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri merminin geliş yönü ve mesafesini tespit ederek olayın üzerinden 24 saat geçmeden şüphelileri yakalamayı başardı. Olay, Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), akşam saatlerinde tavukları beslemek için dışarı çıktı. Kümese giden genç, bir süre sonra acı içinde boynunu tutarak yukarı çıktı. Kan kaybettiği görülen Omar, ailesi tarafından özel araçla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayın tanıkları, silah sesi duymadıklarını bildirdi. Yapılan muayenede Omar’ın boynunda kurşun izi tespit edildi ancak vücudunda mermi çıkışı görülmedi. Tüm müdahalelere rağmen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde ve hastanede incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalarda Omar’ın farklı bir noktadan ateşlenen bir silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.

İNCELMELER VE GÖZALTILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Omar’ın vücuduna isabet eden merminin geliş yönünü ve tahmini mesafesini tespit etti. İncelemeler sonucunda merminin ateşlendiği silahın olay yerinden yaklaşık 750 metre mesafedeki 6966 Sokak üzerinde bulunan bir evden ateşlendiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden silahın ateşlendiği noktayı ve şüphelileri tespit etti. Olayda kullanılan silaha balistik inceleme yapmak üzere el konuldu.

ŞÜPHELİLERİN AÇIKLAMALARI

Ekipler, silahı ateşlediği düşünülen Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y. (24) ve Yusuf Y. (38) için gözaltı işlemi uyguladı. Gözaltına alınan 3 kişinin olayın yaşandığı akşam evlerinin bahçesine çitin üzerine hedef olarak plastik bir saksı yerleştirdikleri ve saksıya eğlence amacıyla ateş ettikleri öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin beyanları doğrultusunda bahçede yaptığı aramada boş kovan ve hedef olarak kullanılan plastik saksıyı tespit etti. İnceleme için Olay Yeri İnceleme ekibi adrese çağrıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.