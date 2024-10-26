“Antalya’da Tahtakurusu Sorunu Yaşanıyor”

ANTALYA’DA TAHTAKURUSU SORUNU

Her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Antalya’da, otellerin bir kısmı özellikle Avrupa’dan gelen turistlerin farkında olmadan getirdiği tahtakurularıyla sıkıntı yaşıyor. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu konuda önemli uyarılar yapıyor.

PROF. DR. ÇETİN’İN AÇIKLAMALARI

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, “Avrupa’dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor. İnsanların tedbirli davranması lazım” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Tatilcilerin bu durumun farkında olmaları gerektiğini vurguluyor.