Antalya’da Takla Atan Araç İhbar Edildi

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Antalya’da, alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç takla attı. Sürücü, ters dönen araçtan herhangi bir yaralanma olmadan kurtarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesi ve Kepez’i birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidinde, saat 15.00 civarında gerçekleşti. Feyza K. (25) yönetimindeki 07 P 6186 plakalı Peugeot aracın, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu alt geçit duvarına çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak takla attı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDE HAREKETLİ SAATLER

Kazayı görenlerin ihbarları üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ters vaziyette yaklaşık 30 metre sürüklenen araçta bulunan Feyza K.’nın yardımına, o an yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar koştu. Zor durumda bulunan Feyza K., olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın etkisiyle takla atan ve ters dönen araç nedeniyle trafik, uzun bir süre boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.