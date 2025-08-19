Antalya’da Takla Atan Araçta Yaralı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’da gerçekleşen bir trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kaza, saat 22.40 sıralarında Kepez ilçesindeki Göksu Mahallesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S.G. yönetimindeki 07 AGA 219 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir trafik direğini devirdikten sonra taklalar atarak durabildi.

KAZANIN KURBANI YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sürücü U.S.B. yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÖRENLERİNDEN ŞAKİR AÇIKLAMASI

Kazayı gözlemleyen vatandaşlardan Can Güçlü, “Araç ışıklardan çıktıktan sonra birden sağa sola savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı, trafik levhalarını devirdikten sonra takla attı. Yaralı durumu hakkında bilgim yok” diyerek durumu özetledi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.