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Antalya’da Takla Atan Araçta Yarasız Kurtuluş

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki bir ağaca çarparak takla atan aracın sürücüsü yara almadan kurtuluyor. Olay, Ekmel Mahallesi’nde saat 23.45 sıralarında gerçekleşti.

YARALANMA OLMAZKEN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

06 DK 7525 plakalı otomobilin sürücüsü G. Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ancak durabiliyor. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ VE DURUM BEKLENEN HAMLE OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü G. Ç.’yi kontrol etmek için müdahalede bulunuyor. Yapılan kontrollerde sürücünün kazadan tamamen yara almadan kurtulduğu belirleniyor.

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