Antalya’da Tartışmada Ateş Açıldı

ANTALYA’DA YAŞANAN KİŞİSEL DRAM

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), iş yerindeki bir tartışma neticesinde yanında çalışan Elif Kılıç (32) ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a (30) tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Üre, kısa süre içinde otomobilinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Olay, saat 22:00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta bulunan pastanede gerçekleşti.

Olayın Patlak Vermesi

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’nin işlettiği pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile oturup sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenlerle aralarında tartışma çıktı. İddialara göre, tarafların seslerinin yükselmesi üzerine iş yeri sahibi Üre masaya geldi ve durumu sakinleştirmek için girişimde bulundu. Ancak Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü tartışma başladı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere düşerken, açılan ateş sonucu Kılıç da vurularak yaralandı.

Acı Sonuçlar

Kerim Üre olay yerinden kaçarken, silah sesleri çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Ancak ağır yaralı olan Kılıç ve Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kurcalanmış Araçta Bulundu

Olayın ardından otomobiliyle oradan uzaklaşan Kerim Üre’nin yakalanması için güvenlik kuvvetleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çok geçmeden Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park halinde bulunan araca yaklaşan polis, Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Araçta bir silah da bulundu. İlk incelemelere göre, Üre’nin kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, hem pastanede hem de arabanın bulunduğu bölgede delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Polis, taraflar arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için hem görgü tanıklarının ifadelerini hem de güvenlik kamera görüntülerini araştırmaya aldı. Soruşturma hâlâ devam ediyor.