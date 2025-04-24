Antalya’da Taziye Çadırı Kuruldu

TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Rusya’da Elbrus Dağı’na yaptığı tırmanış sırasında yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça’nın (53) evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde kurulan taziye çadırını, aile yakınları ve komşuları ziyaret etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kocaakça için başsağlığı dilekleri iletildi. Taziyeleri kabul eden kardeşi Özcan Kocaakça, halkla ilişkiler kurarak gündemin önemli bir maddesi haline gelen bu kaybın detaylarını paylaştı.

DAĞ SEVDALISIYDI

Özcan Kocaakça, kardeşinin doğa sevgisiyle tanındığını anlattı. “Kardeşim, zirve dönüşünde arkadaşlarıyla birlikte dağda mahsur kalarak hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi” diyen Kocaakça, pazar günü son kez telefonla görüştüklerini ve arkadaşlarından ölüm haberini aldıklarını ifade etti. Aile olarak büyük bir üzüntü içinde olduklarını vurgulayan Kocaakça, “Dedemiz de Sarıkamış’ta donarak şehit olmuştu. O da alay imamıymış. Kardeşimi de dağda kaybettik” şeklinde konuştu.

CENAZE İŞLEMLERİ BEKLENİYOR

Kocaakça, kardeşinin cenazesinin, gereken işlemler tamamlandıktan sonra Rusya’dan cumartesi günü Antalya’ya ulaşmasını beklediklerini belirtti. “Konsolosluktan haber bekliyoruz. Cumartesi günü gelirse pazar günü Ahmetler Mahallesi’nde defnetmeyi planlıyoruz” diyerek, cenaze sürecinin takibini sürdüreceklerini ifade etti.

İKİ EĞİTİM SEVİYESİNE AÇIKLAMA

Olay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım’ın da içinde bulunduğu 5 dağcının 22 Nisan’da Elbrus Dağı’na yaptığı tırmanış sırasında gerçekleşti. Zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesiyle ekip ikiye ayrıldı. Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu, güvenli bir şekilde aşağıya inebilmişken; Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler dağın yukarısında mahsur kaldı. Arkadaşların ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı olarak kurtarılırken, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler’in cansız bedenlerine ulaşıldı.