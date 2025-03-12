Antalya’da Telefon Dolandırıcılığı Şoku Yaşandı

BANKA DOLANDIRICILIĞI KURBANI OLDU

Antalya’da kendisini banka çalışanı olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçen kadın, onay kodunu verdikten sonra hesabından toplam 242 bin TL çekildiğini bildirdi. Şükran Eraslan adlı kadın, telefonla kendisini arayan dolandırıcılar tarafından hedef alındı. 6 Şubat günü saat 16.30 sularında, banka görevlisi olarak tanıtılan bir şahıs, Eraslan’ı arayarak hesabına kart promosyon aidatı ödemesi yapılacağını söyledi.

Arayan kişi, birikmiş kart ve promosyon aidatının hesabına yatırılacağını ancak tuşlama hatası sebebiyle paranın oğluna ait banka hesabına 86 bin TL olarak gönderildiğini iletti. O sırada evde olan oğlu Eraslan, yaptıkları kontrol sonucunda hesaplarında büyük bir para buldular. Dolandırıcı, yanlışlığın düzeltilmesi için parayı bir banka havuzuna göndermeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan Eraslan, yönlendirilen IBAN numarasına parasını gönderdi ve bu işlemi üç kez tekrarladı.

HESAPTAKİ PARANIN YÜKSEKLİĞİ

Telefon görüşmesinin ardından farklı bir numaradan tekrar aranan Eraslan, banka hesaplarından kredi çekildiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Hesabından toplam 242 bin TL çekildiğini fark eden Eraslan, hemen karakola ve savcılığa giderek şikayette bulundu. “Bana kart ve promosyon aidatı ödemesi olacağını söylediler ve yanlışlık olduğunu belirttiler. Hesabımdaki 8 bin 600 TL yerine neden oğlumun hesabına 86 bin TL yollandı, bunu kendileri çözmesi gerektiğini söylediler” şeklinde ifade etti.

PARANIN GÖNDERİLMESİ İÇİN YANLIŞ YÖNLENDİRME

Yüklü miktardaki parayı görünce korktuklarını belirten Eraslan, “Kendilerine ölüm aylığı aldığımı söyledim. Bu kadar parayı ömrümde görmemiştim. Parayı banka havuzuna göndermemiz gerektiğini söyledi. Oğlum parayı gönderdi ve havuza düşmediğini söylediler. Aynı işlemi tekrar tekrar yaptırdılar” diye konuştu.

ŞÜPHELİ İNFORMASYONUN ARDINDAN GELEN ŞOK

Telefondaki kişinin görüşme sırasında oğlu bir bankadan arandığını ve hesabında şüpheli para işlemleri olduğunu bildirdiğini söyleyen Eraslan, “O sırada telefon bağlantım kesildi. 10 dakika sonra şubemiz arayarak hesabımdan kredi çekildiğini, ek hesabımın yükseltildiğini ve paranın çekildiğini belirtti. Hemen karakola gitmemizi söylediler, oradan da Siber Suçlar’a yönlendirildik” şeklinde aktardı. Şükran Eraslan, o günden bu yana hayatlarının altüst olduğunu ifade etti.