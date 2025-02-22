Antalya’da Ters Yön Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya yönünde seyir eden bir motosiklet, ters yönden kavşağa girmeye çalışan Raşit Çiftçi’nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalandı ve kullanılmaz hale geldi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yolcu Halil Can Şık ise ağır yaralandı.

YARALANAN KİŞİNİN DURUMU

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Halil Can Şık’a müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın sebebi olduğu belirtilen kamyonet sürücüsü Raşit Çiftçi, trafik polisleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan alkol kontrolü sonrasında kendini iyi hissetmediğini söyleyen sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye nakledildi.