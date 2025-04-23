Antalya’da Ticari Araç Kaza Yaptı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari bir araç refüje çarpıp taklalar attıktan sonra iki farklı araca çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı, fakat araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza, saat 22.30 civarında Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi’nde Mevlana Caddesi yönüne ilerleyen Eyüp S. tarafından kullanılan 07 BPV 865 plakalı ticari aracın kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Araç, önce refüje ardından da oradaki demir çitlere çarptı. Çitleri etkisiz hale getirerek takla atan araç, ilk olarak aynı yönde ilerleyen Çağla E.’nin kullandığı 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bu kez bir yan yoldan çıkan Ramazan D. tarafından kullanılan 07 MC 8061 plakalı Hyundai marka minibüse çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda şans eseri yaralanmanın olmadığı tespit edildi. Ancak araçlarda meydana gelen maddi hasar ve savrulan çitler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.