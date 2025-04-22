Antalya’da Ticari Araç Kaza Yaptı

ANTALYA’DAKİ TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, kontrolünü kaybeden ticari bir araç refüje çarptıktan sonra taklalar atarak iki araca çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

KAZANIN SEBEPLERİ

Kaza, saat 22.30 civarında Zerdalilik Mahallesi’nde meydana geldi. Eyüp S. yönetimindeki 07 BPV 865 plakalı ticari araç, Mevlana Caddesi istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje çarptı, ardından refüjdeki demir çitlere çarparak takla attı. Takla atan araç, aynı yönde ilerleyen Çağla E.’nin kullandığı 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bu araç, bu sefer tali yoldan çıkan Ramazan D. yönetimindeki 07 MC 8061 plakalı Hyundai marka minibüse çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından durum ihbar edildi ve olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin yaptığı kontrollerde şans eseri yaralı olmadığı belirlendi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan demir çitler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.