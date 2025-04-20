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Antalya’da Tır-Kamyonet Çarpıştı, Yaralı Var

YARALILAR VE KAZA GÖRÜNTÜLERİ

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Abdil A. yönetimindeki 07 BBV 111 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde, aynı yönde ilerleyen İsa T.’nin kullandığı 42 AOP 849 plakalı tırla çarpıştı.

KAZANIN ETKİLERİ

Çarpışmanın ardından yoldan çıkan kamyonet, bariyerleri devirdikten sonra bir palmiye ağacına çarptı. Kazanın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sıkışan sürücü Abdil A, bulunduğu yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFFİK AKIŞI

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.

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