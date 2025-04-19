Antalya’da Tır-Kamyonet Çarpıştı, Yaralı Var

ANTALYA’DA KAZA VE YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Abdil A. yönetimindeki 07 BBV 111 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D400 kara yolunda, aynı yönde seyreden İsa T’nin kullandığı 42 AOP 849 plakalı tırla çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN SONUÇLARI

Çarpışmanın ardından kamyonet yoldan çıkarak bariyerleri devirdi ve bir palmiye ağacına çarptı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Abdil A, bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Yaklaşık bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.