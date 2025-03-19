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Antalya’da Tır ve Tanker Çarpıştı

KAZA ANINI HAREKETE GEÇİREN OLAY

Antalya’da bir tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkii civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Akseki yönünde ilerleyen İlyas A. (44) yönetimindeki 06 06 FN 3968 plakalı mazot yüklü tanker, Seydişehir yönünde seyahat eden Yusuf A. yönetimindeki 31 ANY 230 plakalı yatak yüklü tır ile çarpıştı.

KAZA YERİNE YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, hemen olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Tanker şoförü İlyas A., araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekibinin hızlı müdahale ve kurtarma çalışmalarının ardından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Kazanın nedenine dair incelemeler başlatıldı.

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