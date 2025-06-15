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Antalya’da Tır Yangını Mahallede Meydana Geldi

BİR TIRDA YANGIN ÇIKTI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, saman yüklü bir tır mahalle içinde alev aldı. Tır şoförü, soğukkanlı davranarak aracı mahalle dışına çıkarmayı başardı. Bu hareket, muhtemel bir faciayı önlerken, yangında can kaybı yaşanmaması ise bir teselli kaynağı oldu. Olay, Küçükköy Mahallesi’nde gelişti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, bir şirkete ait olan saman balyası yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mahalle içinde yanmaya başladı. Dorseden yükselen dumanı gören tır şoförü, aracı hemen mahalle dışına çıkararak çevredeki evler ve alanlara sıçrama riskini engelledi. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesindeki saman balyalarını tamamen sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılarak aracı kullanılmaz hale getirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almayı başararak uzun süreli soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmaması, olayla ilgili yapılan incelemelere rağmen sevindirici bir durum olarak görüldü.

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